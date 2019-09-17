В Госдуме считают движение в защиту Устинова модным американским трендом

Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что либеральные защитники Павла Устинова, который отправится в тюрьму за нападение на сотрудника ОМОН, целенаправленно давят на суд. Он побеседовал на эту тему с «Nation News».

Напомним, что инцидент с нападением произошел на незаконной акции в Москве 3 августа. Устинов выкрикивал лозунги, что стало поводом для задержания. Во время этого он активно сопротивлялся и вывихнул плечо ОМОНовцу Александру Лягину. 16 сентября Тверской суд приговорил преступника к трем с половиной годам заключения.

Либеральные СМИ и западная пресса моментально решили перевести «уголовщину» в политику. Они специально дезинформируют общественность, делая из Устинова «жертву режима». В своих материалах они намеренно замалчивают о его провокациях, любыми способами настраивая людей против действующей власти.

«Кое-кому решение суда не понравилось. Когда оно их устраивает, они говорят, что суд правильный, а если не устраивает, то, мол, и уважать его не следует. Для достижения своих целей они используют актеров, представителей шоу-бизнеса», — считает Милонов.

Парламентарий удивлен, что некоторые представители общества не знают о противозаконности нападений и драк с представителями правоохранительных служб. Если стражи порядка не правы, то человек должен подать в суд, а не лезть с кулаками, напомнил он.

«Но если ты вступаешь в драку с полицией, то ты, по большому счету, становишься в один ряд с теми, кто в 2014 году устроил госпереворот на Украине. Функция насилия должна быть только у государства и больше ни у кого», — сказал собеседник издания.

Вместе с тем, дело Устинова не основная цель либералов, а часть кампании против Росгвардии и Мосгорсуда. Милонову обидно за знаменитостей, которые попались на эту уловку.

«Я уверен, что многие представители нашей культуры, которые вступаются за Устинова, просто даже не разобрались, в чем дело. Становиться защитниками стало модно, это такой европейский и американский тренд», — заметил депутат.

Собеседник рассказал, что в его депутатской деятельности часто происходят столкновения с несправедливостью. Однако либералы и шоу-бизнес не спешат вступаться за людей, которых действительно притесняют. Мало того, что это не модно, так еще и денег не платят.