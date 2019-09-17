«Звездам» советуют прекратить истерику по делу Устинова, вывихнувшего руку ОМОНовцу

Публицист Армен Гаспарян поговорил с iReactor и озвучил три слабых места в теории о невиновности участника массовых беспорядков на незаконной акции в Москве Павла Устинова.

Прозападные СМИ начали активно тиражировать утверждение о невиновности Устинова, который во время задержания нанес травму стражу порядка. Известно, что артист принимал участие в митинге 3 августа и выкрикивал лозунги. Суд приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за нанесение вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов.

После оглашения приговора лояльные к либералам СМИ и ряд актеров начали активно распространять требование признать его невиновным, несмотря на весомые аргументы обвинения в пользу его виновности.

Гаспарян отметил, что до вынесения обвинительного приговора судьба артиста мало кого волновала.

«Я не очень понимаю, почему сначала человека осудили, а только спустя некоторое время начинается вокруг него вот эти все пляски? Почему деятели культуры, которые все это понаписали, молчали все это время? Во вторых, почему в процессе не принимали участие адвокаты, которых обещал Навальный?», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, он напомнил о видеосъемке, которой апеллируют все сторонники теории о невиновности Устинова. Гаспарян считает, что ролик обрезан и многие важные моменты могли в него попросту не войти. Неизвестно, что происходило до момента, с которого началась запись. Вероятно, заметил эксперт, в материалах дела что-то содержится, на основании чего-то судья выносил решение.

«Наивно же полагать, что он просто пришел в плохом настроении и сказал — ты виновен и вот тебе 3,5 года. Конечно же в мире все случается, но я не думаю, что это было по такому принципу. Поэтому здесь надо внимательно смотреть материалы дела. Не истерить, а спокойно все изучить», — заявил Гаспарян.

Также спикер призвал оспаривать решение суда в рамках закона, а не устраивать балаган. Известно, что ранее по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках проходили 15 человек. Вскоре обвинения в отношении пятерых фигурантов дела сняли. Егор Жуков и Сергей Фомин оказались под домашним арестом. Данила Беглец и Евгений Коваленко были признаны виновными ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов).