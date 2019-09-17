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19:23   17 Сентября 2019
Весь мир

Пенс заявил, что США защитят себя и союзников в Персидском заливе

Пенс заявил, что США защитят себя и союзников в Персидском заливе

Штаты готовы постоять за себя и своих союзников в Персидском заливе при необходимости. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, говоря об атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу», — подчеркнул Пенс. 

По его словам, Вашингтон изучает все данные, консультируется с союзниками. Вскоре президент США определит, что лучше всего предпринять в связи со сложившейся ситуацией.

Также Пенс добавил, что Америка сохранит доминирование в энергетической сфере, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #саудовская аравия #персидский залив #пенс

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