Пенс заявил, что США защитят себя и союзников в Персидском заливе

Штаты готовы постоять за себя и своих союзников в Персидском заливе при необходимости. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, говоря об атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу», — подчеркнул Пенс.

По его словам, Вашингтон изучает все данные, консультируется с союзниками. Вскоре президент США определит, что лучше всего предпринять в связи со сложившейся ситуацией.

Также Пенс добавил, что Америка сохранит доминирование в энергетической сфере, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости.