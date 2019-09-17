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 Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57

Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
19:19   17 Сентября 2019
Весь мир

Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57

Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57

Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57. По его словам, Вашингтон призвал Анкару вспомнить о совместимости и принять решение в пользу американского вооружение, потому что США готовы к партнерству.

«Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения», — резюмировал Джон Руд.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган не только осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019, но и поинтересовался у российского коллеги Владимира Путина о возможности купить такие. Президент РФ ответил утвердительно.

Помощник Путина Юрий Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее «сверхчувствительности» говорить о переговорах пока рано. 

Вашингтон ранее исключил Анкару из программы производства и закупки американских новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 за закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пентагон #турция #су-35 #су-57

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