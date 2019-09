Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Заместитель американского государственного секретаря Дэвид Хейл во вторник, 17 сентября, после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон не заставляет Минск делать выбор между Западом и Востоком. По его словам, США уважают желание Белоруссии определять путь республики.

Также Вашингтон уважает желание Минска делать собственный вклад в мир и стабильность в регионе, поэтому США остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Белоруссии.

Ранее Дэвид Хейл заявлял, что по истечении нескольких лет американская и белорусская стороны решили вернуть послов. Заместитель госсекретаря США назвал ненормальной существовавшую ситуацию в диалоге Вашингтона и Минска.

Following his meeting with President Lukashenka, Undersecretary Hale issued the following statement:https://t.co/oiy1Vqt3gR pic.twitter.com/I2mwIXh7dK