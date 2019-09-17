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18:57   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Заместитель американского государственного секретаря Дэвид Хейл во вторник, 17 сентября, после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон не заставляет Минск делать выбор между Западом и Востоком. По его словам, США уважают желание Белоруссии определять путь республики.

«Нормализуя наши отношения, мы не просим Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом», — сказал замгоссекретаря.

Также Вашингтон уважает желание Минска делать собственный вклад в мир и стабильность в регионе, поэтому США остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Белоруссии. 

Ранее Дэвид Хейл заявлял, что по истечении нескольких лет американская и белорусская стороны решили вернуть послов. Заместитель госсекретаря США назвал ненормальной существовавшую ситуацию в диалоге Вашингтона и Минска. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #белоруссия #запад #общество #восток

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