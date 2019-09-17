В Совфеде считают, что либералы переусердствовали в защите напавшего на ОМОН Устинова

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Экономикой сегодня» прокомментировал приговор Павлу Устинову, который напал на сотрудника ОМОН на незаконной акции 3 августа в Москве.

Напомним, что 16 сентября Тверской суд столицы приговорил преступника к трем с половиной годам лишения свободы. Как следует из данных органа, Устинова задержали за выкрикивание лозунгов. Во время ареста он умудрился вывихнуть плечо ОМОНовцу Александру Лягину.

«Сейчас мы видим, как либералы на теме приговора суда Павлу Устинову пытаются исказить картину происходящего. Некие люди, в том числе известные, откровенно давят, выставляя осужденного чуть не ангелом. И замалчивается, что Устинов участвовал в незаконной акции протеста, выкрикивал антиправительственные лозунги, устраивал провокацию, а потом сопротивлялся стражам порядка и нанес одному из них физическое увечье», — заметил он.

«Оппозиции» важно выставить преступника «сакральной жертвой режима», несмотря на то, что она сама его подставила. А сейчас за деньги делают из «уголовщины» политику, причем сам Устинов, скорее всего, не «в доле».

«Но те, кто организовал провокацию с его участием, однозначно получат за это деньги. Больший цинизм, чем у наших либералов, представить невозможно!», — негодует собеседник.

К тому же, если напавший не признает вину, то это не делает его автоматически невиновным. Сенатор напомнил, что во всех западных странах нападение на правоохранителя — преступление. То же самое касается оскорбления или угроз его родным.