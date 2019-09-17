Более 80 браконьеров из Северной Кореи задержали в Японском море

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Японском море две рыболовные шхуны. На борту находились более 80 граждан КНДР. Их подозревают в браконьерстве.

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) северокорейких браконьеров пресечена», — сообщили в ведомстве.

Ранее поступила информация, что трое сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю были ранены. На них напали члены экипажа северокорейской шхуны во время осмотра.