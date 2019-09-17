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19:01   17 Сентября 2019
Весь мир

Более 80 браконьеров из Северной Кореи задержали в Японском море

Более 80 браконьеров из Северной Кореи задержали в Японском море

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Японском море две рыболовные шхуны. На борту находились более 80 граждан КНДР. Их подозревают в браконьерстве.

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) северокорейких браконьеров пресечена», — сообщили в ведомстве. 

Ранее поступила информация, что трое сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю были ранены. На них напали члены экипажа северокорейской шхуны во время осмотра.

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Автор: Виктория Разумовская
#японское море #фсб рф #браконьеры

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