Поддерживающие Устинова прозападные СМИ призывают к нарушению закона
Телеведущие, худруки театров, актеры, музыканты выступили в поддержку актера Павла Устинова, получившего три с половиной года колонии за инцидент на несогласованной акции в Москве.
Тверской суд Москвы признал артиста виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции, которая прошла в центре Москвы 3 августа. По информации следствия, артист при аресте оказал сопротивление стражам порядка и вывихнул плечо росгвардейцу. Прокуратура требовала для обвиняемого шесть лет тюремного заключения, однако суд назначил ему в качестве наказания три с половиной года. Актер свою вину отрицает.
В поддержку осужденного выступили многие знаменитости. В сети даже запустили флешмоб, участники которого публикуют картинку «Я/Мы Павел Устинов». В акции уже приняли участие телеведущий Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, актеры Никита Ефремов, Александр Петров, Александр Паль и другие.
Прозападные СМИ и Telegram-каналы, используя эти посты, призывают россиян к нарушению закона. Они утверждают, что если общество недовольно приговором суда, то его якобы можно и пересмотреть. Однако отказ мужчины признавать свою вину вовсе не говорит о том, что он невиновен.
Представленные защитой доказательства в суде объективно не опровергли причастность актера к случившемуся. При этом сторона обвинения привела веские доказательства того, что Устинов на самом деле применил насилие к силовику.
Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в свою очередь отметил неискренность во флешмобе знаменитостей. Он считает, что звезды данную ситуацию рассматривают однобоко. Также критик подчеркнул, что не верит в искренность социального протеста. Его слова приводит Национальная служба новостей.
«Если актеры вступаются только за актера, но не вступаются за председателя Центризбиркома. Если мы боремся только за своего, то чем тогда мы отличаемся от бандитов, которые всегда мстят за своих «подельников»?! А подлинно гражданская позиция заключается в том, что меня так же возмущает нападение на Эллу Памфилову, как и приговор Устинову», — заметил спикер.