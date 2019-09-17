Телеведущие, худруки театров, актеры, музыканты выступили в поддержку актера Павла Устинова, получившего три с половиной года колонии за инцидент на несогласованной акции в Москве.

Тверской суд Москвы признал артиста виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции, которая прошла в центре Москвы 3 августа. По информации следствия, артист при аресте оказал сопротивление стражам порядка и вывихнул плечо росгвардейцу. Прокуратура требовала для обвиняемого шесть лет тюремного заключения, однако суд назначил ему в качестве наказания три с половиной года. Актер свою вину отрицает.

В поддержку осужденного выступили многие знаменитости. В сети даже запустили флешмоб, участники которого публикуют картинку «Я/Мы Павел Устинов». В акции уже приняли участие телеведущий Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, актеры Никита Ефремов, Александр Петров, Александр Паль и другие.

Прозападные СМИ и Telegram-каналы, используя эти посты, призывают россиян к нарушению закона. Они утверждают, что если общество недовольно приговором суда, то его якобы можно и пересмотреть. Однако отказ мужчины признавать свою вину вовсе не говорит о том, что он невиновен.

Представленные защитой доказательства в суде объективно не опровергли причастность актера к случившемуся. При этом сторона обвинения привела веские доказательства того, что Устинов на самом деле применил насилие к силовику.

Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в свою очередь отметил неискренность во флешмобе знаменитостей. Он считает, что звезды данную ситуацию рассматривают однобоко. Также критик подчеркнул, что не верит в искренность социального протеста. Его слова приводит Национальная служба новостей.