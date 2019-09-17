Минстрой стал ответственным за сбор обращений пострадавших от паводков

Российский президент Владимир Путин назначил министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства главным за сбор обращений пострадавших от паводков. Об этом он заявил в ходе телемоста насчет ликвидации последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе 17 сентября.

Глава государства напомнил, что речь идет о множестве подтопленных домов, дорог, социальных объектов, а также о тысячах людей, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

«Чтобы работа была организована должным образом, невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам, должен быть какой-то интегрирующий центр. И таким центром будет министерство строительства и руководитель этого министерства [Владимир Якушев]», — сказал он.

Обращаясь к министру, Путин напомнил что он совершенно недавно был «в целом успешным» губернатором, так что должен понимать, как работать с регионами. Все обращения, поступившие в федеральный центр, с этого момента необходимо направлять в Минстрой, поручил президент.

Он также распорядился заранее подготовить документы на выделение средств на восстановление жилплощади и сформировать комиссии, «не ждать пока вода сойдет».

«Как только вода ушла, сразу чтобы приступали к работе, немедленно», — обратился он к главам дальневосточных регионов.

Острым также стал вопрос о подготовке к зиме.

«Если речь идет не о капитальном ремонте, там простой, примитивный вопрос: вода зашла, вроде, дом признан пригодным для проживания, печка развалилась. Зима же наступает! Как людям там отапливать? Поэтому это не мелкий вопрос для регионов, надо заранее подумать об этом, людям помочь, обеспечить их соответствующими приборами», — заметил он.

Путин распорядился обязательно этим заняться, ведь проблема не требует больших средств.

Напомним, что в ряде регионов ДФО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и паводков. Всего подтопленными оказались 362 населенных пункта, 3,4 тысячи и домов, почти 20 тысяч приусадебных участков и 106 социально значимых объектов. На данный момент ущерб превысил шесть миллиардов рублей.