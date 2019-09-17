Якушев предложил занести в Генпланы зоны подтоплений на Дальнем Востоке

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев во вторник, 17 сентября, в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков напомнил, что зоны подтоплений не устанавливали и не отражали в генеральных планах. По его словам, дальневосточные зоны подтоплений необходимо занести в Генпланы.

«Это очень важное направление, и мы должны сделать эту работу», — подчеркнул министр.

По его словам, если отобразить зоны подтоплений территорий Дальнего Востока в ГП, тогда получится минимизировать риски при возможных повторениях разгула стихии. В связи с сильными дождями и паводком на реках режим чрезвычайной ситуации ввели в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае. Уровень реки Амур у населенных пунктов превысил опасные отметки.