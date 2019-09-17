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18:39   17 Сентября 2019
Россия

Россия не одобряет наступательный характер учений НАТО в Грузии

Россия не одобряет наступательный характер учений НАТО в Грузии

Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что Москва обеспокоена в связи с наступательным характером военных учений в Грузии с участием НАТО.

«Нас волнует, что с каждым годом в этих учениях принимает все большее количество стран, и они приобретают все более наступательный характер», — сказал он. 

Посол отметил, что, кроме тесных контактов Грузии с НАТО, развивается тесное сотрудничество в области обороны между Тбилиси и Вашингтоном. В частности, готовится соглашение, согласно которому военные инструкторы из США будут расквартированы на территории Грузии.

Россия не одобряет наступательный характер учений НАТО в Грузии

По словам Двинянина, в районе Вазиани будет построен большой военный аэродром, что вызывает опасения.

«Нам приятно, что в сфере обороны и безопасности у нас заключены крайне серьезные и прочные соглашения, которые позволяют двум государствам — Российской Федерации и республике Абхазия — совместно дать отпор любому врагу», — добавил посол. 

Напомним, минувшим летом на территории Грузии прошли многонациональные военные учения Agile Spirit 2019. Маневры были организованы совместно с европейским командованием США.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #учения #грузия #абхазия

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