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18:18   17 Сентября 2019
Россия

Сообщества во «ВКонтакте» теперь могут скрывать список подписчиков

Сообщества во «ВКонтакте» теперь могут скрывать список подписчиков

Социальная сеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать список своих подписчиков. Пресс-служба опубликовала соответствующее сообщение 17 сентября.

В публикации указано, что такое нововведение поможет бизнесменам защититься от недобросовестных конкурентов. Так, последние не смогут отслеживать и переманивать подписчиков к себе через спам-рассылки.

«Для нишевых авторов и организаторов мероприятий возможность скрыть подписчиков станет полезным инструментом, чтобы уберечь их от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения», — добавили в сообщении.

Теперь при включенной настройке пользователю будут доступны только общее количество участников и друзья, также состоящие в сообществе. К тому же, само сообщество не будет отображаться в публичном аккаунте.

С полным списком подписчиков могут ознакомиться только модераторы, редакторы и администрация сообщества. Стоит отметить, что даже на скрытых участников можно настроить таргетированную рекламу.

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Автор: Анна Манц
#подписчики #вконтакте #сообщество

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