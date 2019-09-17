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18:24   17 Сентября 2019
Россия

Член СПЧ призвал критиков приговора Устинову не доводить дело до судов Линча

Член СПЧ призвал критиков приговора Устинову не доводить дело до судов Линча

Адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе отметил проблему дела актера Павла Устинова. По мнению эксперта, обществу необходимо привлекать внимание, но не пытаться подменить собой систему правоохранительных органов и судов.

Напомним, за физическое сопротивление сотруднику Росгвардии и нанесение ему травмы в ходе незаконной акции протеста Устинов получил три с половиной года колонии. В среде актеров начался флешмоб в поддержку приговоренного к заключению артиста, участники которого настаивают на его невиновности. 

Горгадзе в разговоре с «Царьградом» отметил, что дело действительно непростое и не совсем однозначное, если говорить о профессиональной стороне вопроса. При этом собеседник издания отметил, что обществу необходимо не подменять собой судебные органы. Активисты, считает адвокат, вполне могут обратить внимание на случившееся и вызвать резонанс. Однако решения по таким делам должен принимать суд. Потому Устинову, если он не согласен с первой инстанцией, стоит обратиться в вышестоящую.

«Однозначно, я думаю, что будет апелляционная инстанция. Я всегда против того, чтобы часть общества оказывала давление на суд различными лозунгами. Это неправильно», — заметил Горгадзе.

В правовом государстве, отметил эксперт, нужно пользоваться юридическими процедурами. Кроме того, уверен спикер , что подменять собой правоохранительную и судебную систему общество не должно.

«Иначе мы придем к судам Линча, рано или поздно. Поэтому то, что общество возмущается, я понимаю. Но то, что общество не должно оказывать давление на суд, — я считаю это тоже очевидным», — добавил юрист.

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Автор: Марьяна Шульгина
#приговор #адвокат #устинов

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