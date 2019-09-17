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18:15   17 Сентября 2019
Россия

Попавший под БТР росгвардеец выписан из больницы

Попавший под БТР росгвардеец выписан из больницы

Военнослужащий Росгвардии, который попал под бронетранспортер в Смоленской области во время учений, выписан из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии во вторник, 17 сентября.

Медики оценивают состояние военного как удовлетворительное. В скором времени он вернется к выполнению служебных обязанностей, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области во время учений БТР наехал на двух военнослужащих. Один погиб, второй получил переломы. По факту ЧП в Росгвардии проводится служебная проверка.

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Автор: Арсений Аскольский
#росгвардия #бтр

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