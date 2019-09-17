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18:05   17 Сентября 2019
Весь мир

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Заместитель американского государственного секретаря Дэвид Хейл во вторник, 17 сентября, сообщил, что Минск и Вашингтон намерены объявить о взаимном возвращении послов. По его словам, заявление сделают после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Обменяемся послами по истечении стольких лет без послов», — подтвердил Дэвид Хейл.

Заместитель госсекретаря США назвал важным историческим моментом в развитии диалога Вашингтона с Минском планируемое заявление. Хейл отметил, что существовавшая в отношениях США и Белоруссии ситуация ненормальна.

«Мы закрываем эту главу благодаря тем шагам, которые вы лично и ваша страна сделали», — сказал американский дипломат президенту Белоруссии.

Замгоссекретаря поприветствовал белорусскую политику в пользу многоплановости как во внутренних делах, так и во внешних. США сделают все возможное, чтобы помочь Минску на этом пути. Вашингтон сделает это не для соревнования с какой-то другой страной, а для реализации в полной мере потенциала американо-белорусского диалога.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #белоруссия #посол #общество

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