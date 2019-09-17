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18:09   17 Сентября 2019
Весь мир

Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Дважды излечившийся от рака житель американского штата Орегон Стю Макдоналд выиграл в лотерею более 4,5 миллиона долларов (более 290 миллионов рублей). Об этом 17 сентября информирует KTVZ.com.

Как сообщает издание, молодой человек каждую неделю покупал лотерейный билет. Он также рассказал, что сорвал джекпот именно в тот раз, когда жена впервые забыла пожелать ему удачи. 

«Я очень везучий. Я дважды поборол рак, а теперь такое. Это невероятно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что француз потерял лотерейный билет с выигрышем на сумму 163 миллиона евро.

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #лотерея #американец #джекпот

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