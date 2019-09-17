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18:04   17 Сентября 2019
Россия

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что зеленые зоны и транспортная инфраструктура должны стать важными критериями при разработке нового генплана города.

Речь об этом зашла на совещании в Смольном во вторник, 17 сентября.

Глава города подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей при определении всех зеленых зон города. Особенно в зелени нуждаются жители Адмиралтейского, Центрального и Кронштадтского районов. 

«Сейчас зеленые зоны занимают около трети территории города (31%). Эта цифра кажется большой. Но распределены они крайне неравномерно», — отметил Беглов. 

Также глава города призвал решить транспортный вопрос. По его словам, ситуаций, когда петербуржцы не могут передвигаться на транспорте из кварталов жилой застройки, быть не должно.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #зелень #парки

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