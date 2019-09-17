Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что зеленые зоны и транспортная инфраструктура должны стать важными критериями при разработке нового генплана города.

Речь об этом зашла на совещании в Смольном во вторник, 17 сентября.

Глава города подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей при определении всех зеленых зон города. Особенно в зелени нуждаются жители Адмиралтейского, Центрального и Кронштадтского районов.

«Сейчас зеленые зоны занимают около трети территории города (31%). Эта цифра кажется большой. Но распределены они крайне неравномерно», — отметил Беглов.

Также глава города призвал решить транспортный вопрос. По его словам, ситуаций, когда петербуржцы не могут передвигаться на транспорте из кварталов жилой застройки, быть не должно.