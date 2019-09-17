Германия намерена провести совместную с ООН конференцию по Ливии

Германия планирует провести совместно с ООН конференцию по Ливии. Об этом заявил посол ФРГ в североафриканской стране Оливер Овча.

Он рассказал, что план проведения находится еще на ранней стадии. Овча назвал конференцию первым крупным дипломатическим толчком с апреля 2019 года. По словам дипломата, усилившийся весной кризис разрушил предыдущую работу ООН в этой стране.

«При достаточной подготовительной работе усилия Германии могут привести к значимому международному событию этой осенью», — цитирует посла ФАН.

Напомним, в 2011 был убит лидер Ливии Муаммара Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе сообщил, что на стороне ПНС действуют наемники, террористы и экстремисты. Силы Сарраджа захватили единственный в столице аэропорт «Митига». По мнению Сала, действия ПНС подводят Ливию к полномасштабной гражданской войне, которая может разделить страну.