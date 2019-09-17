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17:56   17 Сентября 2019
Россия

Суд в Москве санкционировал 47 новых обысков по делу об отмывании миллиарда в ФБК

Суд в Москве санкционировал 47 новых обысков по делу об отмывании миллиарда в ФБК

Басманный суд Москвы санкционировал 47 новых обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег в ФБК, следует из данных с официального портала судов общей юрисдикции столицы 17 сентября.

Напомним, что Следственный комитет открыл делопроизводство 3 августа. По данным следствия, в период с 2016 по 2018 года сотрудники фонда Алексея Навального получили порядка миллиона рублей в иностранной валюте, которые были добыты преступным путем. Обналиченные с биткоин-кошельков средства легализовались через фонд «Пятое время года». Организацией владеет Леонид Волков — правая рука блогера, который в 2018 году возглавлял его предвыборный штаб.

Суд в Москве санкционировал 47 новых обысков по делу об отмывании миллиарда в ФБК

Первые обыски состоялись 8 августа, тогда оперативники посетили дома сотрудников и один из офисов ФБК. В этот же день счета организации и ее штабов были заблокированы. 12 сентября аналогичные мероприятия состоялись в штабах ряда городов, в числе которых Воронеж, Иркутск, Краснодар и Санкт-Петербург. Следователи не обошли стороной и Волкова.

Стоит отметить, что сам Навальный на фоне обысков снял с биткоин-кошелька более семи миллионов рублей и уехал с семьей в США через Хельсинки. Это произошло спустя два дня после того, как правоохранители постучали в двери его штабов по всей России.

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Автор: Анна Манц
#суд #навальный #обыски #фбк #отмывание денег

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