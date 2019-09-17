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17:41   17 Сентября 2019
Россия

Правчас с министром культуры Мединским запланировали на 23 октября

Правчас с министром культуры Мединским запланировали на 23 октября

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская во вторник, 17 сентября, сообщила, что правительственный час с участием министра культуры РФ Владимиром Мединским запланировали на 23 октября. По ее словам, необходимо подготовить вопросы к главе Минкультуры РФ. Тема — национальный проект «Культура» и его реализация.

Елена Ямпольская предложила членам комитета сдать вопросы для министра, которые касаются реализации нацпроекта, 7 октября. Во вторник, 8 октября, состоится очередное заседание рабочей экспертной группы комитета по осуществлению парламентского контроля за реализацией национального проекта, в ходе которого сформируют повестку.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мединский #минкульт #общество #гд

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