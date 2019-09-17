Правчас с министром культуры Мединским запланировали на 23 октября
Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская во вторник, 17 сентября, сообщила, что правительственный час с участием министра культуры РФ Владимиром Мединским запланировали на 23 октября. По ее словам, необходимо подготовить вопросы к главе Минкультуры РФ. Тема — национальный проект «Культура» и его реализация.
Елена Ямпольская предложила членам комитета сдать вопросы для министра, которые касаются реализации нацпроекта, 7 октября. Во вторник, 8 октября, состоится очередное заседание рабочей экспертной группы комитета по осуществлению парламентского контроля за реализацией национального проекта, в ходе которого сформируют повестку.
Удмуртия направит на ремонт домов культуры 54 млн руб. в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 г. Власти региона планируют провести работы в четырех ДК: учреждения оснастят зрительным и репетиционным залами, сценой, фойе, кабинетами директора и методиста.https://t.co/6m3y771I8y pic.twitter.com/RwFP0xRaHW— Министерство культуры России (@Culture_RF) 17 сентября 2019 г.