Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах посольства Сверной Кореи в Москве Чин Чжон Хеп прибыл в МИД России, куда его вызвали в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун в Японском море. Об этом сообщает во вторник, 17 сентября. Дипломат отказался давать комментарии СМИ.

Ранее ЦОС ФСБ сообщило, что трое военных были ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Это произошло в тот момент, когда приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне РФ обнаружили две шхуны и 11 мотоботов КНДР, которые занимались браконьерством.

Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана, экипаж второй, на которой было более 45 человек, атаковал членов осмотровой группы. Российские военнослужащие получили ранения.