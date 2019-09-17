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 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

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18:00   17 Сентября 2019
Россия

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах посольства Сверной Кореи в Москве Чин Чжон Хеп прибыл в МИД России, куда его вызвали в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун в Японском море. Об этом сообщает во вторник, 17 сентября. Дипломат отказался давать комментарии СМИ.

Ранее ЦОС ФСБ сообщило, что трое военных были ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Это произошло в тот момент, когда приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне РФ обнаружили две шхуны и 11 мотоботов КНДР, которые занимались браконьерством.

Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана, экипаж второй, на которой было более 45 человек, атаковал членов осмотровой группы. Российские военнослужащие получили ранения.

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Автор: Алла Ларионова
#кндр #мид рф

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