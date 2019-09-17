Министр спорта Колобков предложил депутату Власову должность главы федерации рэп-баттлов

Министр спорта РФ Павел Колобков с юмором отнесся к идее депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) сделать рэп-баттлы новым видом спорта.

«А Власова изберем президентом федерации!», — посмеялся министр в комментарии «Политике Сегодня».

Утреннее предложение депутата Власова официально признать рэп-баттлы видом спорта в министерстве спорта расценили как «шутку, не более чем».

Сам Власов, отправляя предложение, ссылался на приказ Министерства спорта Российской Федерации №702 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения». Идею политик мотивировал пользой для казны. Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта, на его взгляд, расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом.