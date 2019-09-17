Путин поручил главам Дальнего Востока лично посетить подтопленные районы
Российский президент Владимир Путин поручил губернаторам регионов Дальнего Востока, пострадавших от паводка, «никому не перепоручая», лично, посетить подтопленные районы. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения в ДФО во вторник, 17 сентября.
Путин распорядился, чтобы главы регионов требовали от своих подчиненных внимательной работы с пострадавшими от стихийного бедствия россиянам.
«Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии», — отметил Путин.
Глава государства также обратил внимание, что пока нет окончательных данных по ущербу от наводнения.
Ранее Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади, а трагических последствий удалось избежать