Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД
Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

 Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных
Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

 Германия намерена провести совместную с ООН конференцию по Ливии

Германия намерена провести совместную с ООН конференцию по Ливии
Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД
Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

 Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных
Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

 Германия намерена провести совместную с ООН конференцию по Ливии

Германия намерена провести совместную с ООН конференцию по Ливии
17:28   17 Сентября 2019
Россия

Лидер ЛДПР предложил перенести единый день голосования на весну

Лидер ЛДПР предложил перенести единый день голосования на весну

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 17 сентября, предложил перенести единый день голосования на весну. По его словам, участники выборных кампаний, чиновники, полицейские, судьи, прокуроры работали все лето.

«Давайте выборы проводить в последний понедельник апреля — уже зимы нет, но еще не жарко», — предложил Жириновский.

Дачный сезон россияне могут начинать в мае, а лето пусть остается для отдыха, предложил лидер ЛДПР. Надо перенести все выборы на раннюю весну, чтобы не мешать никому и сконцентрироваться исключительно на выборах. 

Единый день голосования в РФ установили федеральным законом в 2012 году. Согласно закону, единый день голосования — второе воскресенье сентября. Провести выборы в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления можно в другие дни, если досрочно прекратятся полномочия указанных органов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #жириновский #лдпр #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...