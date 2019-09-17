Лидер ЛДПР предложил перенести единый день голосования на весну

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 17 сентября, предложил перенести единый день голосования на весну. По его словам, участники выборных кампаний, чиновники, полицейские, судьи, прокуроры работали все лето.

«Давайте выборы проводить в последний понедельник апреля — уже зимы нет, но еще не жарко», — предложил Жириновский.

Дачный сезон россияне могут начинать в мае, а лето пусть остается для отдыха, предложил лидер ЛДПР. Надо перенести все выборы на раннюю весну, чтобы не мешать никому и сконцентрироваться исключительно на выборах.

Единый день голосования в РФ установили федеральным законом в 2012 году. Согласно закону, единый день голосования — второе воскресенье сентября. Провести выборы в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления можно в другие дни, если досрочно прекратятся полномочия указанных органов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.