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17:38   17 Сентября 2019
Весь мир

ООН и ВОЗ поставляют медикаменты в отдаленные районы Ливии

ООН и ВОЗ поставляют медикаменты в отдаленные районы Ливии

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН помог обеспечить беспрерывные поставки медикаментов в отдаленные районы Ливии. Об этом сообщили в ВОЗ.

Недавно Всемирная организация здравоохранения доставила лекарства во все части африканской страны. Они должны будут помочь более чем 200 000 пациентам в течение трех месяцев. В основном препараты предназначены для лечения инфекций, хронических заболеваний и травм.

Ранее в ВОЗ заявили, что из-за боев вокруг Триполи погибли более тысячи человек и свыше 5,5 тысячи человек получили ранения.

Напомним, политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения лидера страны Муаммара Каддафи. Сейчас в стране действует двоевластие: запад Ливии контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Евросоюза, а восток находится под контролем избранного парламента.

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Автор: Виктория Разумовская
#ливия #здравоохранение #лекарства #воз

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