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17:41   17 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что пострадавшие от паводков сталкиваются с худшими чертами бюрократии

Путин заявил, что пострадавшие от паводков сталкиваются с худшими чертами бюрократии

Президент России Владимир Путин заявил, что пострадавшие от паводков на Дальнем Востоке до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом. Такое мнение президент высказал на совещании в режиме телемоста, посвященному последствиям паводков.

Во вторник глава государства отметил, что пострадавшие от наводнения сталкиваются с худшими чертами бюрократии. При этом Путин призвал не оставлять людей «один на один с проблемами». 

«Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, должен иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться», — сказал глава государства. 

Президент также раскритиковал чиновников за нерасторопную и не всегда адекватную масштабам проблем работу по ликвидации последствий паводков. Он потребовал оперативно помочь жителям региона решить жилищные проблемы, ведь это самый острый и болезненный вопрос. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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