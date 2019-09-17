Путин заявил, что пострадавшие от паводков сталкиваются с худшими чертами бюрократии

Президент России Владимир Путин заявил, что пострадавшие от паводков на Дальнем Востоке до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом. Такое мнение президент высказал на совещании в режиме телемоста, посвященному последствиям паводков.

Во вторник глава государства отметил, что пострадавшие от наводнения сталкиваются с худшими чертами бюрократии. При этом Путин призвал не оставлять людей «один на один с проблемами».

«Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, должен иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться», — сказал глава государства.

Президент также раскритиковал чиновников за нерасторопную и не всегда адекватную масштабам проблем работу по ликвидации последствий паводков. Он потребовал оперативно помочь жителям региона решить жилищные проблемы, ведь это самый острый и болезненный вопрос.