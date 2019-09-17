Путин назвал работу властей ДФО по ликвидации последствий паводков нерасторопной

Российский президент Владимир Путин раскритиковал работу местных и региональных властей Дальневосточного федерального округа по ликвидации последствий паводков. Он выступил в кризисном центре МЧС во вторник, 17 сентября.

«На что особо вынужден обратить внимание, пока, судя по поступающей информации, на региональном и на местном уровне работа по ликвидации последствий паводков не всегда ведется расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане», — сказал глава государства.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается в сферах обследования жилья и составления списков пострадавших. Правительство все еще не располагает этими данными.

«Соответственно, в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки», — пояснил Путин, напомнив о прямой ответственности региональных и муниципальных глав.

Российский лидер напомнил, что нельзя оставлять пострадавших «один на один с их проблемами».

«Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно, и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент — каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться — пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит», — заметил он.

Вместе с тем, важно объективно оценить нанесенный бизнесу ущерб. Сюда же входят малые и средние предприятия, а также фермерские хозяйства.

Напомним, что в ряде регионов ДФО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и паводков. Всего подтопленными оказались 362 населенных пункта, 3,4 тысячи и домов, почти 20 тысяч приусадебных участков и 106 социально значимых объектов. На данный момент ущерб превысил шесть миллиардов рублей.