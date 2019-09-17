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17:10   17 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади

Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади

Российский лидер Владимир Путин заявил, что  пик паводка на Дальнем Востоке уже позади, а трагических последствий удалось избежать. Такое мнение он выразил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в регионе во вторник, 17 сентября.

По словам главы государства, населенные пункты и дома постепенно освобождаются от воды. Принятые с учетом крупного наводнения 2013 года меры, помогли избежать критических последствий, отметил Путин.

Президент РФ также отметил эффективную работу Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #наводнение #дальний восток

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