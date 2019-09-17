Российский лидер Владимир Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади, а трагических последствий удалось избежать. Такое мнение он выразил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в регионе во вторник, 17 сентября.

По словам главы государства, населенные пункты и дома постепенно освобождаются от воды. Принятые с учетом крупного наводнения 2013 года меры, помогли избежать критических последствий, отметил Путин.

Президент РФ также отметил эффективную работу Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.