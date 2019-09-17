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17:05   17 Сентября 2019
Россия

Потолок одной из школ в Таганроге обрушился на учеников

Потолок одной из школ в Таганроге обрушился на учеников

Часть потолка рухнула прямо на учеников гимназии имени Чехова в Таганроге Ростовской области. Никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию города.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в разгар урока у старшеклассников. Как сообщили в городской администрации, обрушилась штукатурка. Всех детей осмотрели медики — травмы никто не получил.

Уже создана комиссия по устранению аварийной ситуации и выяснению причин произошедшего. 

Здание школы, где произошло ЧП, построено еще в довоенный период. В прошлом году здесь был сделан капитальный ремонт, однако классов это не коснулось. Отремонтированы были фасад здания, рекреация и спортивный блок.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #школа #таганрог

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