Потолок одной из школ в Таганроге обрушился на учеников

Часть потолка рухнула прямо на учеников гимназии имени Чехова в Таганроге Ростовской области. Никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию города.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в разгар урока у старшеклассников. Как сообщили в городской администрации, обрушилась штукатурка. Всех детей осмотрели медики — травмы никто не получил.

Уже создана комиссия по устранению аварийной ситуации и выяснению причин произошедшего.

Здание школы, где произошло ЧП, построено еще в довоенный период. В прошлом году здесь был сделан капитальный ремонт, однако классов это не коснулось. Отремонтированы были фасад здания, рекреация и спортивный блок.