Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснение журналистов на Украине

Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве рассказал, как на Украине обстоят дела с притеснением журналистов. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Прежде всего, я рассказал о той ситуации, которая была со средствами массовой информации, со свободой слова во времена [президентства Петра] Порошенко. В том числе и свою личную историю, когда я вынужден был уехать в прошлом году с Украины из-за сфабрикованных против меня дел и угроз нападения на меня», — сказал он.

Гужва напомнил, что в 2018 году получил убежище в Австрии из-за давления со стороны украинского правительства. Кроме этого, главред надеялся на изменение ситуации в сфере после смены власти, однако, по его словам, этого все еще не произошло.

На Украине против журналиста возбуждены два уголовных дела. Первое по подозрению в вымогательстве за непубликацию «компромата» на одного из политиков, а второе — за уклонение от уплаты налогов. Согласно данным Генеральной прокуратуры страны, расследования завершены, а материалы переданы в суд.

Стоит отметить, что не только у Гужвы возникали проблемы во время работы. Так, итальянского журналиста Марка Иннаро, который хотел осветить ход выборов, не пустили в страну, сотрудника СМИ из Житомира Василия Муравицкого арестовали по обвинению в государственной измене за публикации. Одним из самых громких инцидентов стало дело главы украинского отделения РИА Новости Кирилла Вышинского.