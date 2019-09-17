Дипломата КНДР вызывали в МИД РФ из-за инцидента с пограничниками

МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в России из-за ситуации с задержанием северокорейских шхун. Об этом стало известно 17 сентября.

Ранее стало известно о троих раненых российских военнослужащих. Известно, что на мужчин напал экипаж КНДР. Случай произошел в Японском море. По данным ФСБ, на борту шхуны находился 21 человек. Также сообщается, что экипаж занимался браконьерством. В каком состоянии находятся россияне, пока не известно.