Видео первой посадки российского МС-21 за пределами страны появилось в сети

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала в Twitter видео первого приземления среднемагистрального самолета МС-21 за границей. Накануне он прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест».

Мероприятие проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября. МС-21 впервые поднялся в воздух в в 2017 году, публично его показали в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019.

Самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке и вмещает от 163 до 211 пассажиров. Его сертификация намечена на 2020 год. Сейчас летные испытания проходят три самолета.

The footage of the MC-21-300 landing in Istanbul (Turkey) to be represented during #TEKNOFEST2019 pic.twitter.com/7bFR71wWyD