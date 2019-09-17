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16:57   17 Сентября 2019
Россия

Видео первой посадки российского МС-21 за пределами страны появилось в сети

Видео первой посадки российского МС-21 за пределами страны появилось в сети

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала в Twitter видео первого приземления среднемагистрального самолета МС-21 за границей. Накануне он прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест».

Мероприятие проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября. МС-21 впервые поднялся в воздух в в 2017 году, публично его показали в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019.

Самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке и вмещает от 163 до 211 пассажиров. Его сертификация намечена на 2020 год. Сейчас летные испытания проходят три самолета.

Начало серийного производства ожидается в 2021 году.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #мс-21

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