Официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова во вторник, 17 сентября, сообщил, что министерство транспорта предложило на пять лет разрешить иностранным лоукостерам летать из Петербурга за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика. По его словам, снять ограничения с международного авиасообщения предложил генеральный директор «Воздушных ворот северной столицы» Леонид Сергеев​​​.

Согласно предложению, речь идет о предоставлении «седьмой свободы» при полетах из Петербурга по ряду международных маршрутов. Эта свобода позволит перевозить пассажиров и грузы без посадки в стране регистрации авиаперевозчика. Например, авиакомпания Ирландии выполнит рейс между Петербургом и городом в третьей стране.

Предложили запустит пилотный проект сроком на пять лет, чтобы «раскатать» линии, сформировать пассажиропотоки и выйти на новый рынок. За счет иностранных лоукостеров РФ проверит линии, если они заработают, тогда через пять лет страна перейдет либо на российского перевозчика, либо останется с зарубежным.