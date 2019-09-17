Экс-советник президента РФ Клименко считает WhatsApp надежнее Telegram

Бывший советник президента РФ по развитию интернета, а ныне — председатель совета «Фонда развития цифровой экономики» Герман Клименко не согласился с заявлением спецпредставителя главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о превосходстве Telegram над мессенджером WhatsApp. В комментарии «Политике Сегодня» Клименко назвал слова Пескова «эмоциональным выпадом».

Ранее Дмитрий Песков (тезка пресс-секретаря президента) заявил, что абсолютно безопасных мессенджеров нет. Но если сравнивать Telegram, разработанный Павлом Дуровым, и WhatsApp, принадлежащий компании Facebook Марка Цукерберга, то он выберет первый.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Клименко предположил, что причина такого заявления Дмитрия Пескова кроется в реакции на запрет российской компании Касперского работать на территории США.

«Насколько я знаю Дмитрия, он разбирается в перспективах развития интернета. Но не на «земле». Не знаю, кто ему готовил экспертизу. Но скорее всего, это просто эмоциональный выброс в сторону защиты Касперского. А юридические отношения с Telegram его не касались никогда. Мне кажется, что чиновник должен поддерживать отечественное и незапрещенное судом», — заявил Клименко, имея в виду, что мессенджер Telegram запрещен российским судом в апреле 2018 года.

Telegram, по его мнению, с трудом можно назвать российским продуктом, хотя разработал его наш соотечественник Павел Дуров. Экс-советник президента признался, что присутствует в Telegram, хотя не является его поклонником (на момент написания материала он не появлялся в мессенджере больше месяца). Но считает американский мессенджер надежнее.

«9,25 миллионов долларов в месяц тратит Facebook на содержание WhatsApp. Мы видим, что сервис работает стабильно и надежно. А в сторону лидеров редко кто высказывается хорошо. Они обслуживают миллиарды людей по всему миру. Facebook технологичнее, распространеннее. Поэтому WhatsApp надежнее и безопаснее, чем Telegram», — заключил собеседник «ПС».

Накануне бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, скрывающийся от американских властей в России, обвинил WhatsApp в ненадежности. По мнению Германа Клименко, другой позиции у Сноудена в силу его положения быть не могло.