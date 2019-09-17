Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД
Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

 Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных
Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов
Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД
Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

 Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных
Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов
16:34   17 Сентября 2019
Россия

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

Российская государственная корпорация развития ВЭБ и государственный банк развития Китая договорились о партнерстве в рамках проекта строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Соответствующее соглашение подписали во вторник, 17 сентября, председатель ВЭБ Игорь Шувалов и президент ГБРК Чжэн Чжицзе.

Согласно документу, китайская сторона предоставить российской деньги на долгосрочной основе. ВЭБ выступит координатором внешних заимствований. Структурирование финансирования проекта строительства завода минудобрений в Находке идет на принципах Фабрики проектного финансирования.

Природный газ на производство поставят с месторождений на Сахалине. Проектирование и строительство стартует в 2019 году, выход НЗМУ на полную мощность запланировали на середину 2023 года.

По словам Шувалова, строительство завода в Находке — крупный и интересный проект, который очень важен как для Дальнего Востока, так и для диверсификации российской экономики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #китай #вэб #находка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...