РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

Российская государственная корпорация развития ВЭБ и государственный банк развития Китая договорились о партнерстве в рамках проекта строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Соответствующее соглашение подписали во вторник, 17 сентября, председатель ВЭБ Игорь Шувалов и президент ГБРК Чжэн Чжицзе.

Согласно документу, китайская сторона предоставить российской деньги на долгосрочной основе. ВЭБ выступит координатором внешних заимствований. Структурирование финансирования проекта строительства завода минудобрений в Находке идет на принципах Фабрики проектного финансирования.

Природный газ на производство поставят с месторождений на Сахалине. Проектирование и строительство стартует в 2019 году, выход НЗМУ на полную мощность запланировали на середину 2023 года.

По словам Шувалова, строительство завода в Находке — крупный и интересный проект, который очень важен как для Дальнего Востока, так и для диверсификации российской экономики.