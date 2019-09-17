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 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

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 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

16:23   17 Сентября 2019
Весь мир

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали минимум 22 человека, 38 получили ранения. Атаку совершил террорист-смертник во вторник, 17 сентября. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

Взрыв произошел возле площади Масуда, он стал уже вторым за день. Ранее взрыв прогремел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании президента страны Ашрафа Гани в провинции Парван.

Как передает телеканал Tolo News, жертвами взрыва стали 26 человек погибли, еще 42 пострадали.

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Автор: Арсений Аскольский

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