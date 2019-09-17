Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году. Соглашение об этом подписали российское министерство экономического развития и министерство коммерции Китая.

Сообщается, что дорожная карта высококачественного развития торговли товарами и услугами должна появиться в течение ближайших четырех лет. Также российское и китайское ведомства подписали документ о взаимопонимании на тему укрепления дальнейшего сотрудничества в научной и гуманитарной сферах.

Россия и Китай также намерены открыть представительства по привлечению инвестиций между российским министерством по развитию Дальневосточного федерального округа и китайским министерством коммерции. Кроме того, РФ и КНР договорились вместе вести борьбу с колорадскими жуками в рамках сотрудничества министерств сельского хозяйства обеих стран.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Китай имеют высокий уровень партнерства.