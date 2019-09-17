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 Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

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16:24   17 Сентября 2019
Россия

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году. Соглашение об этом подписали российское министерство экономического развития и министерство коммерции Китая.

Сообщается, что дорожная карта высококачественного развития торговли товарами и услугами должна появиться в течение ближайших четырех лет. Также российское и китайское ведомства подписали документ о взаимопонимании на тему укрепления дальнейшего сотрудничества в научной и гуманитарной сферах.

Россия и Китай также намерены открыть представительства по привлечению инвестиций между российским министерством по развитию Дальневосточного федерального округа и китайским министерством коммерции. Кроме того, РФ и КНР договорились вместе вести борьбу с колорадскими жуками в рамках сотрудничества министерств сельского хозяйства обеих стран.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Китай имеют высокий уровень партнерства

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #китай

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