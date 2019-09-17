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16:39   17 Сентября 2019
Россия

Российский космонавт Овчинин попросил к месту посадки привести персики и шашлык

Российский космонавт Овчинин попросил к месту посадки привести персики и шашлык

Российский космонавт Алексей Овчинин, находящийся на Международной космической станции, провел во вторник, 17 сентября, сеанс общения с Землей, который транслировали в интернете.

В Центре управления полетами поинтересовались, что бы он хотел заказать к посадке, которая состоится 3 октября.

«Персики и шашлык», — ответил космический специалист.

В ЦУПе отметили нестандартное мышление космонавта и спросили из какого мяса он хочет шашлык.

«А что каждый раз стандартно-стандартно, надо когда-нибудь и нестандартно. Баранина, конечно», — заметил Овчинин.

Российский космонавт Овчинин попросил к месту посадки привести персики и шашлык

Российский космонавт Овчинин попросил к месту посадки привести персики и шашлык

Напомним, что космонавт работает на МКС уже почти полгода. 3 октября в 13.59 по московскому времени ожидается посадка в 145 километрах от города Жезказган. Вместе с российским специалистом на Землю вернутся американец Ник Хейг и подданный ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Они полетят на корабле «Союз МС-12», который отправится на орбиту уже на следующей неделе — 25 сентября.

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Автор: Анна Манц
#шашлык #космонавт #мкс #персики #овчинин

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