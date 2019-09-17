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16:35   17 Сентября 2019
Весь мир

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность опубликованных видеороликов с неопознанными объектами. Их сняли американские пилоты, пишет издание Popular Mechanics. 

Ролики были сняты в 2004 и в 2015 годах. На них два объекта выполняют сложные маневры, которые не по силам даже самой современной технике.

Военные назвали их «необъяснимыми воздушными явлениями». Таким образом ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов.

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Автор: Виктория Разумовская
#нло #вмс сша #общество

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