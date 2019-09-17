ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность опубликованных видеороликов с неопознанными объектами. Их сняли американские пилоты, пишет издание Popular Mechanics.

Video shows Navy jet's encounter with a UFO, group says https://t.co/Xyalyio8Pw pic.twitter.com/EXyVQkuYmE — KION News 5 46 (@KION546) March 14, 2018

Ролики были сняты в 2004 и в 2015 годах. На них два объекта выполняют сложные маневры, которые не по силам даже самой современной технике.

Военные назвали их «необъяснимыми воздушными явлениями». Таким образом ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов.