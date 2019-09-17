РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и КНР подписали соглашение о создании объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Об этом 17 сентября информирует РИА Новости.

По данным СМИ, Роскомос и Китайская национальная космическая администраци подписали соглашение в ходе 24-й встречи глав правительств России и Китая. Кроме этого, был подписан договор о взаимодействии в области координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1», а также китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

Сейчас сотрудники РАН и Роскосмоса разрабатывают программу исследованию и освоения Луны на период до 2040 года. Отмечается, что она будет сформирована уже осенью текущего года. Пока что Россия намерена запустить к Луне три космические миссии — посадочные «Луна-25», «Луна-27» и орбитальную «Луна-26».

Планируется, что впервые россиянин высадится на Луну в 2030 году.