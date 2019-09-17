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16:36   17 Сентября 2019
Россия

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и КНР подписали соглашение о создании объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Об этом 17 сентября информирует РИА Новости. 

По данным СМИ, Роскомос и Китайская национальная космическая администраци подписали соглашение в ходе 24-й встречи глав правительств России и Китая. Кроме этого, был подписан договор о взаимодействии в области координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1», а также китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». 

Сейчас сотрудники РАН и Роскосмоса разрабатывают программу исследованию и освоения Луны на период до 2040 года. Отмечается, что она будет сформирована уже осенью текущего года. Пока что Россия намерена запустить к Луне три космические миссии — посадочные «Луна-25», «Луна-27» и орбитальную «Луна-26». 

Планируется, что впервые россиянин высадится на Луну в 2030 году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #космос #общество #весь мир

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