Москалькова и посол Франции в Москве обсудили защиту прав человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 17 сентября, встретилась с французским послом в Москве Сильви Берман, чтобы обсудить самые актуальные вопросы правозащитной повестки. По словам омбудсмена​​​, такие встречи необходимы для развития российско-французского диалога в гуманитарной сфере.

«По инициативе французской стороны встретилась с послом Франции в РФ Сильви Берман», — сообщила Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен после обсуждения с французским послом вопросы защиты прав человека предложила Сильви Берман поучаствовать в Международной конференции, посвященной лучшим практикам в той теме.