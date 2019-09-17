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Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

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16:12   17 Сентября 2019
Россия

Москалькова и посол Франции в Москве обсудили защиту прав человека

Москалькова и посол Франции в Москве обсудили защиту прав человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 17 сентября, встретилась с французским послом в Москве Сильви Берман, чтобы обсудить самые актуальные вопросы правозащитной повестки. По словам омбудсмена​​​, такие встречи необходимы для развития российско-французского диалога в гуманитарной сфере.

«По инициативе французской стороны встретилась с послом Франции в РФ Сильви Берман», — сообщила Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен после обсуждения с французским послом вопросы защиты прав человека предложила Сильви Берман поучаствовать в Международной конференции, посвященной лучшим практикам в той теме.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #москалькова #общество

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