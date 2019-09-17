Ураган «Умберто» в Атлантическом океане усилился до второй категории. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

Синоптики отмечают, что «Умберто» находится на расстоянии 895 километров от Бермудских островов. К настоящему времени максимальная скорость ветра составляет порядка 160 километров в час. Сам же ураган движется со скоростью в 13 километров в час.

Центр также подчеркивает, что со вторника «Умберто» вызовет проливные дожди на Бермудских островах.

В начале текущего месяца мощный ураган «Дориан» обрушился на Багамы. Он стал самым сильным ураганом в современной истории северо-западных Багам.