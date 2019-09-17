Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД
Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

 Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных
Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов
Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

Беглов считает, что зеленые зоны являются важным критерием при разработке нового генплана

 Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах КНДР прибыл в российский МИД
Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

 Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных
Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Американец дважды победил рак и стал долларовым миллионером

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов

Белоруссия и США намерены объявить о взаимном возвращении послов
16:41   17 Сентября 2019
Весь мир

Ураган «Умберто» в Атлантическом океане усилился до второй категории

Ураган «Умберто» в Атлантическом океане усилился до второй категории

Ураган «Умберто» в Атлантическом океане усилился до второй категории. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

Синоптики отмечают, что «Умберто» находится на расстоянии 895 километров от Бермудских островов. К настоящему времени максимальная скорость ветра составляет порядка 160 километров в час. Сам же ураган движется со скоростью в 13 километров в час.

Центр также подчеркивает, что со вторника «Умберто» вызовет проливные дожди на Бермудских островах. 

В начале текущего месяца мощный ураган «Дориан» обрушился на Багамы. Он стал самым сильным ураганом в современной истории северо-западных Багам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#ураган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...