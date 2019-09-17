Украина и Канада пытались помешать выступлению крымчан на конференции ОБСЕ в Варшаве

Украинская и канадская делегации второй день пытаются помешать представителям СМИ Крыма выступать на конференции ОБСЕ в Варшаве. При этом организаторы все равно дают слово крымчанам, что, по их мнению, серьезный шаг на пути признания полуострова частью России.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал ФАН, что главреда «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марию Волконскую вновь перебила украинская делегация, после чего организаторы объявили перерыв.

Очень хотят заткнуть рот крымской журналистке, но пытаются сделать это так, чтобы не сильно контрастировало с темой сегодняшней дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов», — заявил Малькевич.

Сама Волконская в телефонной беседе с изданием заметила, что, несмотря на попытки Украины сорвать ее выступления, ей все-таки дали слово. При этом ее попросили не называть территориальную принадлежность Крыма.

Журналистка подчеркнула, что пока выступала, протестовать вдруг начали представители Канады. Они потребовали снять выступление и обсудить его целесообразность, но позже. В итоге Волконской удалось успешно закончить доклад.

По ее мнению, случившееся свидетельствует о том, что Европа уже смирилась, что Крым «является частью РФ и на Украину возвращаться не будет».