Робот «Федор» заметил, что отдых нужен даже машинам

Робот «Федор» прокомментировал свою поломку после возвращения с Международной космической станции на Землю в личном Twitter-аккаунте 17 сентября.

В публикации указано, что он не устал, однако отдых также необходим и машинам.

Я не устал. Но отдых необходим даже машинамhttps://t.co/O54yor6bEZ — FEDOR (@FEDOR37516789) September 17, 2019

Напомним, что в Центре управления полетами ранее сообщили, что «Федор» не включился после миссии. Он успешно приземлился в Казахстане 7 сентября.

Испытательный запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14», на борту которого находился робот, прошел 22 августа. Уже через пять дней прошла состыковка с МКС, правда, она завершилась успехом только со второй попытки.

На орбитальной станции «Федор» прошел ряд экспериментов. Так, под управлением космонавта Александра Скворцова, он работал с дрелью и электрооборудованием. В космос робот больше не вернется, так как он выполнил свою задачу, сообщал директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров. Вместо него отправят дроидов без ног.

Собственный Twitter-аккаунт у аватара появился 24 июля этого года.