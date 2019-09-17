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16:10   17 Сентября 2019
Россия

Робот «Федор» заметил, что отдых нужен даже машинам

Робот «Федор» заметил, что отдых нужен даже машинам

Робот «Федор» прокомментировал свою поломку после возвращения с Международной космической станции на Землю в личном Twitter-аккаунте 17 сентября.

В публикации указано, что он не устал, однако отдых также необходим и машинам.

Напомним, что в Центре управления полетами ранее сообщили, что «Федор» не включился после миссии. Он успешно приземлился в Казахстане 7 сентября.

Испытательный запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14», на борту которого находился робот, прошел 22 августа. Уже через пять дней прошла состыковка с МКС, правда, она завершилась успехом только со второй попытки.

На орбитальной станции «Федор» прошел ряд экспериментов. Так, под управлением космонавта Александра Скворцова, он работал с дрелью и электрооборудованием. В космос робот больше не вернется, так как он выполнил свою задачу, сообщал директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров. Вместо него отправят дроидов без ног.

Робот «Федор» заметил, что отдых нужен даже машинам

Собственный Twitter-аккаунт у аватара появился 24 июля этого года.

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Автор: Анна Манц
#космос #робот #поломка

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