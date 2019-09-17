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16:06   17 Сентября 2019
Россия

Беглов назвал развитие промышленности приоритетом для Петербурга

Беглов назвал развитие промышленности приоритетом для Петербурга

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что развитие промышленности является приоритетом для города. Речь об этом зашла во вторник, 17 сентября, на совещании в Смольном.

Глава Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев отчитался о выполнении генплана города. По его словам, генплан определяет функциональные зоны. В частности, приоритетной задачей является синхронизация ввода жилых объектов и объектов социального значения.

Промышленность в городе активно развивается. Сейчас важнейший вопрос — какие территории можно использовать под развитие организаций. Беглов с этим согласился.

«Работать мы где будем, если все застроим домами и садами? Нужно привлекать инвесторов»,  — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #промышленность

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