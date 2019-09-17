Беглов назвал развитие промышленности приоритетом для Петербурга

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что развитие промышленности является приоритетом для города. Речь об этом зашла во вторник, 17 сентября, на совещании в Смольном.

Глава Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев отчитался о выполнении генплана города. По его словам, генплан определяет функциональные зоны. В частности, приоритетной задачей является синхронизация ввода жилых объектов и объектов социального значения.

Промышленность в городе активно развивается. Сейчас важнейший вопрос — какие территории можно использовать под развитие организаций. Беглов с этим согласился.