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Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

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16:07   17 Сентября 2019
Весь мир

Суд Болгарии выбрал подрядчика для строительства «Турецкого потока»

Суд Болгарии выбрал подрядчика для строительства «Турецкого потока»

Судебное разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока» завершено. Об этом 17 сентября информирует РИА Новости.

Отмечается, что по решению Верховного административного суда Болгарии подрядчиком останется останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

По словам председателя народного собрания Республики Болгария Цветы Караянчевой, страна намерена закончить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» к концу 2020 года. 

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что Венгрия планирует расширить к концу текущего года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #болгария #общество #турецкий поток

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