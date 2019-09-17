Количество точек общепита с лицензией на алкоголь в России выросло на 20%, сообщает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, за четыре года количество таких заведений выросло до 95 тысяч, тогда как в 2015 году их было лишь 76 тысяч.

По словам Хамзаева, рост количества точек общепита, которые круглосуточно торгуют алкоголем, вырос тогда, когда российское правительство разрешило продажу спиртного после 23:00. По мнению эксперта, бизнесмены работают под видом баров и кафе, прикрывая продажу алкоголя сферой общественного питания. Султан Хамзаев говорит, что необходимо ограничить продажу спиртного в круглосуточном режиме. «Трезвая Россия» сделала такой вывод на основе итогов мониторинга российских регионов, уточняет News.ru.

По мнению Султана Хамзаева, жизнь некоторых россиян стала невыносимой после разрешения продавать алкоголь в барах и кафе, ведь многие из них находятся в жилых домах. Активисты говорят, что шумные компании и постоянные разборки на фоне выпитого алкоголя становятся неотъемлемой частью таких заведений, что мешает соседям. При этом «Трезвая Россия» предоставляет данные, что в поддержку полного запрета продажи алкоголя высказалось 95 процентов опрошенных.

Ранее стало известно, что в России хотят ввести запрет на продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов. Правительство страны уже подготовило положительный отзыв на законопроект и передало его в Госдуму.