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 Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

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 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

15:55   17 Сентября 2019
Весь мир

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу поприветствовала жителей Урала. По ее словам, чтобы изучить Россию она прочитала книги Льва Толстого и Федора Достоевского, в частности, «Анну Каренину» и «Преступление и наказание». Также Эми Сторроу планирует отправиться в путешествие по уральским городам и заглянуть в Сибирь.

 

Генконсул США в Екатеринбурге уверена, что общение — главный фактор, который позволяет установить крепкие связи, поэтому она пообщается с жителями Перми, Салехарда, Омска, Тобольска, Кургана, а также другие города УрФО и Сибири. Представители генерального консульства США в Екатеринбурге попросили россиян посоветовать Эми Сторроу книги к прочтению.

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтениюРоссияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

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Автор: Анатолий Кубарев
#екатеринбург #россия #сша #генконсул

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