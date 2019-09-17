Россияне порекомендовали новому генконсулу США в Екатеринбурге книги к прочтению

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу поприветствовала жителей Урала. По ее словам, чтобы изучить Россию она прочитала книги Льва Толстого и Федора Достоевского, в частности, «Анну Каренину» и «Преступление и наказание». Также Эми Сторроу планирует отправиться в путешествие по уральским городам и заглянуть в Сибирь.

В Екатеринбург прибыла Эми Сторроу, назначенная на должность Генерального консула США. Г-жа Сторроу планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США и с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью. — Консульство США/Урал (@usconsulyekat) 6 сентября 2019 г.

Генконсул США в Екатеринбурге уверена, что общение — главный фактор, который позволяет установить крепкие связи, поэтому она пообщается с жителями Перми, Салехарда, Омска, Тобольска, Кургана, а также другие города УрФО и Сибири. Представители генерального консульства США в Екатеринбурге попросили россиян посоветовать Эми Сторроу книги к прочтению.