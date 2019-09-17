Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

Российский президент Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим. Такое мнение он выразил на конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

«Позиции РФ и Израиля едины —мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что личная государственная ответственность заключается в том, чтобы горькие уроки Второй мировой войны и ее подвиги никогда не были забыты. Президент напомнил, что при попытках пересмотреть итоги войны, еврейские организации не побоялись выйти на улицы и противостоять этому. Люди занимали активную и открытую позицию, отметил Путин.