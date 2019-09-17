Трое российских военнослужащих ранены при вооруженном нападении в Японском море

Трое российских военнослужащих ранены при вооруженном нападении со стороны экипажа КНДР в Японском море, об этом сообщает ФСБ РФ.

Известно, что пострадавшие являются членами осмотровой группы, на них напал экипаж северокорейской шхуны. ФСБ сообщает, что шхуна КНДР была задержана в Японском море, на борту находится 21 человек. Также сообщается, что экипаж занимался браконьерством. О состоянии трех военнослужащих информации пока нет.