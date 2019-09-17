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15:29   17 Сентября 2019
Россия

Трое российских военнослужащих ранены при вооруженном нападении в Японском море

Трое российских военнослужащих ранены при вооруженном нападении в Японском море

Трое российских военнослужащих ранены при вооруженном нападении со стороны экипажа КНДР в Японском море, об этом сообщает ФСБ РФ. 

Известно, что пострадавшие являются членами осмотровой группы, на них напал экипаж северокорейской шхуны. ФСБ сообщает, что шхуна КНДР была задержана в Японском море, на борту находится 21 человек. Также сообщается, что экипаж занимался браконьерством. О состоянии трех военнослужащих информации пока нет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фсб #кндр #нападение #военнослужащие

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